Attaccati a Thomas Müller. In Baviera le speranze di qualificazione del Bayern sono riposte sull'eterno numero 25 dei biancorossi, in gol all'andata subentrando dalla panchina nel secondo tempo. Stampa, tv e tifosi: il coro è unanime come riporta oggi il Corriere dello Sport.

Stavolta Müller (57 gol in Europa) sarà in campo dall’inizio ed eguaglierà le 163 europartite di Messi: Per San Siro è vivo invece il ballottaggio tra Sané e Gnabry a sinistra, mentre sul lato destro confermatissimo il francese Olise. E in panchina ci sarà anche Coman, tornato in campo per qualche minuto contro il Dortmund sabato scorso (al pari di Pavlovic). Restano fuori causa Neuer, Musiala, Davies, Upamecano e Ito.