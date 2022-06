Anche il Corriere dello Sport commenta i vari blitz che ci sono stati ieri nella sede dell'Inter e che hanno riguardato soprattutto un ruolo, quello di esterno di centrocampo. "Dopo aver messo in stand-by Bellanova - l’incontro di lunedì con il Cagliari è stato interlocutorio - ieri, infatti, in viale Liberazione si sono presentati gli agenti di Udogie, Antonelli e Guarino. Il mancino 19enne è probabilmente il preferito nella lista del laterali (tutti giovani e italiani), ma anche il più caro, visto che il club friulano parte da una valutazione di 20 milioni di euro", si legge. L'azzurro piace anche a Tottenham e Juve. L'altra carta è Cambiaso: uno dei tra arriverà a Milano, con la scelta che sarà fatta in base alle esigenze tecniche e alle possibilità economiche.