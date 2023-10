Nella prima parte di questa stagione, fa notare il Corriere dello Sport, Lautaro Martinez e Marcus Thuram hanno spazzato via i dubbi che aleggiavano in estate attorno alla forza del reparto d'attacco dell'Inter. Anche a causa del nulla offerto da Sanchez e Arnautovic, la terza e la quarta punta a disposizione di Simone Inzaghi, la ThuLa si è presa tutto il proscenio totalizzando numeri da coppia top: 22 tra gol e assist. Il Toro nei panni del bomber indiscusso, con 12 centri, e il francese particolarmente ispirato a mandare in porta i compagni, essendo già autore di 5 passaggi decisivi.

Numeri decisamente diversi rispetto a quelli registrati nelle stesse partite da Lauti con Lukaku e Dezko: un bottino misero di sole 6 reti e 4 assist dovuto al fatto che tutta la squadra era partita ad handicap e in più Big Rom era rimasto ai box per infortunio dopo appena due giornate. Insomma, c’erano solo l'ex Racing e Dzeko, che, tuttavia, non riuscivano a reggere il ritmo dell’annata precedente. Nel 2021-22, infatti, nonostante l’addio di Lukaku, Lautaro e il bosniaco se l’erano comunque cavata egregiamente: 12 gol e 3 passaggi vincenti.

Da sottolineare, infine, che il numero 10 e Thuram, e qui c'è il dato più sorprendente, hanno cifre superiori anche dei primi due anni di Big Rom in nerazzurro: "limitandosi al primo scorcio di annata, non erano all’altezza di quelli dell’attuale coppia titolare. Nel 2020-21, anno dello scudetto, Lukaku aveva fatto centro 9 volte e Lautaro 6 (totale 15), confezionando insieme 4 assist. Nel 2019-20, invece, si erano fermati rispettivamente a 5 e 6 (11), con l’aggiunta di soli 2 passaggi vincenti", si legge sul Corsport.