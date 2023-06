Kalidou Koulibaly sembra destinato a volare in Arabia Saudita per giocare con l’Al Hilal. Anche il Corriere dello Sport parla del probabile ok del senegalese alla destinazione esotica, snobbando in qualche modo la proposta dell'Inter. "I 30 milioni di euro di ingaggio stanno abbattendo le resistenze a lasciare l’Europa e un calcio più competitivo. Chiaro che l’Inter non sia in grado di reggere una concorrenza del genere. Avrebbe potuto prendere Koulibaly soltanto in prestito, per di più con una parte dei 9 milioni di euro di stipendio sostenuti dal Chelsea. A queste condizioni, diventa inevitabile abbandonare".

Secondo il quotidiano romano, alla base di questi interessamenti dell'Arabia Saudita per gli esuberi del Chelsea (non solo Koulibaly e Lukaku, ma pure Kanté, Mendy, Ziyech e Aubameyang...) ci sarebbe un legame tra il club inglese e il fondo PIF, che avrebbe quote dei Blues: una manovra per aiutare i londinesi a sistemare i conti. E in Inghilterra è già un caso.

Niente Koulibaly? L'Inter potrebbe tornare a puntare su Trevoh Chalobah, ma difficilmente il Chelsea acconsentirà a un prestito.