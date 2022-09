Nel momento più complicato della stagione interista, dopo tre ko in sei partite, i leader della squadra hanno risposto presente sabato scorso nel delicato incrocio con il Torino . E' il caso di Nicolò Barella e Marcello Brozovic che hanno confezionato lo splendido quanto fondamentale gol all'ultimo respiro, ma anche di Samir Handanovic, che "ha salvato i suoi reagendo con orgoglio alla panchina di mercoledì", scrive il Corriere dello Sport. Il capitano difenderà la porta anche in Champions League, domani contro il Plzen, ma questo non vuol dire che André Onana farà la riserva per tutta la stagione. "La prestazione contro il Bayern ha fatto capire a Inzaghi che il camerunese c'è e presto lo rivedremo dall'inizio", si legge.