Quella che sta per iniziare sarà l'undicesima stagione all'Inter di Samir Handanovic, che per la prima volta in nerazzurro avrà un rivale di livello come Andre Onana. Visto il rinnovo annuale firmato ma non ancora ufficializzato per motivi burocratici, potrebbe essere la sua ultima occasione per riuscire a vincere un altro scudetto, quello della seconda stella. "Ma attenzione a considerarlo ormai prossimo alla... The Last Dance nerazzurra. Il suo addio al calcio giocato lo vede ancora lontano perché si sente bene. Non stupitevi se tra 12 mesi sarà ancora qua, con qualche titolo in più e non certo rassegnato alla panchina - assicura il Corriere dello Sport -. Handanovic ha accettato il rinnovo per un solo anno, con stipendio ribassato, solo perché ha avuto dal club e dal tecnico le più ampie rassicurazioni sulla sua importanza nel progetto. Tradotto: nessuno gli ha garantito che sarà titolare inamovibile per la tutta la stagione, ma almeno inizialmente sarà lui il capitano e colui che difenderà i pali della porta nerazzurra. Su questo la dirigenza e Inzaghi non hanno avanzato il minimo dubbio". Starà a Onana recuperare terreno e mettere in difficoltà Inzaghi nella scelta.