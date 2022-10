Dovesse essere confermata l’alternanza dei portieri anche con il Barcellona, toccherebbe ad Onana il posto da titolare. "Tra le soluzioni per uscire dalla crisi c’era proprio il proposito di fare una scelta definitiva per il numero uno - racconta il Corriere dello Sport -. E allora che cosa accadrà? Beh, la prestazione di Handanovic contro la Roma non ha certo rafforzato le sue quotazioni. Non è da escludere, insomma, che, una volta schierato in Champions, Onana venga confermato anche in campionato".