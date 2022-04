La sfida dell'Allianz Stadium sarà particolare per Samir Handanovic. "È vero che, pur rinviando ogni discorso a fine stagione, l’Inter vuole rinnovare il suo contratto, affiancandolo a Onana. Ma non si può escludere del tutto che il prossimo possa essere il suo ultimo Juventus-Inter, al netto evidentemente di un’eventuale finale di Coppa Italia" ipotizza oggi il Corriere dello Sport, che analizzando i risultati collezionati dallo sloveno nelle trasferte di Torino contro i bianconeri torna indietro fino alla prima recita, quando nel 2012/13 la prima Inter di Handanovic andò a vincere a Torino “violando” per la prima volta in assoluto lo Stadium. Da quell’exploit in poi, però, Handa non ha più fatto festeggiato in casa juventina: solo 3 pareggi e 7 sconfitte.



Chi tornerà nel suo vecchio stadio è invece Arturo Vidal, che di Derby d’Italia ne ha giocati 7 anche con la Signora. "La sua avventura nerazzurra, non troppo fortunata, si concluderà a fine stagione, con il club di viale Liberazione che verserà una penale per “cancellare” l’ultimo anno di contratto. Tra le poche cose da ricordare di questa esperienza, la prima rete nel 2-0 interista nello scorso campionato. Ma si giocava a San Siro, mentre stavolta il palcoscenico sarà lo Stadium: l’occasione per farsi rimpiangere?" si chiede in chiusura il quotidiano romano.