Stavolta l'incastro sembra quello giusto: con Fabio Silva al Genoa, la Fiorentina potrà finalmente abbracciare Gudmundsson. Come scrive oggi il Corriere dello Sport, ormai dovremmo esserci, anche se l'operazione tra i liguri e il Wolverhampton non è così semplice: già domani dovrebbe essere la giornata della svolta tanto attesa e più volte rimandata.

Confermato il tentativo dell'Inter di girare Arnautovic al Genoa per riprendere il discorso Gudmundsson in nerazzurro. Inserimento che ha ulteriormente allungato di tempi di Gud in viola, insinuando dubbi sull'effettiva riuscita della trattativa.

E allora il quotidiano romano fissa la dead-line: l'inizio del campionato. Più in là ci sarebbero solo rischi e nessuna certezza, e la Fiorentina non ci si vuole addentrare.