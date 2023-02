"Darmian sarà quindi un punto fermo dell’Inter anche nel derby tra due sere: la sua candidatura è molto più avanzata rispetto a quella di Dumfries, come titolare - assicura il Corriere dello Sport -. Sull’onda lunga del gol segnato martedì, e che ha regalato a Inzaghi la qualificazione in semifinale di Coppa Italia. Nell’ultimo derby, invece, il gol era arrivato dall’estremità mancina del centrocampo interista ovvero da Dimarco. Mentre Darmian, arretrato come centrale aggiunto da due gare a questa parte - con la Cremonese per la squalifica di Skriniar, contro l’Atalanta perché sullo slovacco aleggiava il mercato - domenica a San Siro tornerà sulla fascia. Da due degli ultimi tre derby, peraltro, Darmian ha estratto due assist: quello a Lautaro nella semifinale di Coppa Italia lo scorso aprile e poi il cross per mandare a segno Dzeko nella sconfitta di inizio settembre".