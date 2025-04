La Roma non smette di pensare a Davide Frattesi. I giallorossi - come scrive il Corriere dello Sport - hanno evidenziato in stagione un problema chiaro: la produzione in fatto di gol dei centrocampisti. E allora l'inserimento di Frattesi sarebbe l'ideale. Ma la trattativa appare tutt'altro che facile...

"A gennaio la Roma aveva provato a strappare Frattesi all’Inter ma ha sbattuto contro il muro del prezzo, eccessivo per un calciatore che all’epoca non si sentiva abbastanza considerato. Oggi Frattesi si è addirittura rivalutato, perciò potrebbe rivelarsi inavvicinabile per una società che deve sistemare i conti. Ma il tipo di mezzala da comprare è quello", avverte il quotidiano romano.