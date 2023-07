Il nome di Davide Frattesi è sceso di un gradino nelle priorità del mercato interista, scavalcato da Romelu Lukaku, ma comunque il ponte con il Sassuolo non si è mai interrotto. Un’altra puntata è prevista per oggi, racconta il Corriere dello Sport, visto che Giovanni Carnevali e Beppe Marotta si ritroveranno in via Rosellini per l’Assemblea di Lega.

"Venerdì scorso, l’ad nerazzurro aveva fatto un mini rilancio, alzando a 25 milioni il conguaglio economico da accompagnare al cartellino di Mulattieri, che il club neroverde acquisterà in ogni caso. Ma siamo comunque al di sotto di quota 35. Insomma, l’Inter resta in vantaggio, ma la partita è ancora da giocare. Ecco perché non vanno escluse le alternative Koopmeiners dell’Atalanta e Samardzic dell’Udinese", si legge sul quotidiano romano.