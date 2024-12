Perché Fiorentina-Inter non è stata riprogrammata già per oggi? Lo spiega il Corsport: "Questa settimana scatteranno gli ottavi di Coppa Italia, con la Fiorentina che mercoledì affronterà l’Empoli. Se la Viola non avesse dovuto scendere in campo subito, teoricamente la partita poteva essere ripresa già oggi. Ma sarebbe stato pressoché impossibile per lo stato emotivo dei giocatori. In ogni caso, se ne riparlerà non prima del febbraio 2025 (i nerazzurri a inizio anno avranno anche la Supercoppa), aspettando di verificare come evolveranno i rispettivi percorsi nelle coppe".

Il quotidiano romano spiega anche come si riprenderà questa partita. Si ripartirà dal minuto 17 con una rimessa laterale in favore dei padroni di casa e, secondo regolamento, Palladino e Inzaghi potranno schierare i giocatori tesserati per le due squadre al momento dell’interruzione, anche se non erano stati inseriti in distinta. "Dunque potrà partire titolare anche un calciatore ieri infortunato. Non possono essere presi in considerazione invece gli elementi sostituti, gli espulsi o gli squalificati. Ma, ieri, non c’erano ancora stati cambi e Doveri non aveva nemmeno estratto cartellini", si legge.