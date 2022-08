"Giorni che passano, fiducia che aumenta e anche in maniera considerevole: adesso la Fiorentina ci crede davvero di poter tenere Nikola Milenkovic, di andare avanti con il centrale serbo ben oltre la scadenza attuale (giugno 2023) in un rapporto che da questo mercato uscirebbe consolidato e rafforzato. Ci crede e aspetta il momento giusto per annunciarlo, forse già nel corso di questa settimana se il nuovo incontro con Fali Ramadani (agente di Milenkovic) produrrà la notizia tanto attesa". Lo spiega il Corriere dello Sport, che dunque vede innalzarsi le possibilità di restare in viola del centrale serbo, a lungo corteggiato da Inter e Juve, ma pure da Siviglia e Arsenal.