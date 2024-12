Il gol preso all'ultimo minuto a Leverkusen fa male per come è arrivato, ma se in Champions si può tradurre in una dolorosa prima volta (anche perché si tratta dell'unico gol incassato in Europa), in Serie A la beffa finale è arrivata più spesso. Come ricorda il Corriere dello Sport, infatti, 7 dei 15 gol subiti dai nerazzurri sono arrivati negli ultimi 15 minuti di gioco che son costati 5 punti in classifica. "Finali thrilling" che obbligano i campioni d'Italia a invertire la rotta, a partire dal big match contro la Lazio.

L'Inter ha lasciato 2 punti nel finale all'esordio contro il Genoa, ma soprattutto ha perso il derby a un minuto dal novantesimo e ha 'regalato' il pareggio alla Juventus nel pazzo 4-4 di San Siro. Reti nel finale che sono arrivate anche a Monza (poi c'è stato il pareggio di Dumfries) e a Udine, ma anche nelle vittorie interne contro Torino e Parma. Ma c'è un aspetto che lascia ben sperare Inzaghi, ovvero che questi cali di concentrazione sono arrivati soprattutto all'inizio della stagione: nelle prime 9 giornate l'Inter ha incassato un gol nell'ultimo quarto d'ora in sei occasioni, dimostrandosi più compatta e attenda dal Derby d'Italia in poi. Eccezion fatta per Leverkusen.