Filo diretto tra il Monza e l'Inter per il mercato: in ballo ci sono due nomi. Il primo è quello di Lorenzo Pirola: secondo il Corriere dello Sport, sarà necessario convincere il club nerazzurro ad abbassare la cifra del riscatto fissata lo scorso anno a 7,5 milioni di euro. "Il Monza non vuole andare oltre ai 4, nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra i due club per poter trovare la giusta formula", si legge.