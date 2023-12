Sono 901 i minuti accumulati in Champions a Madrid dai titolari di Mazzarri, mentre solo 305 quelli dei titolari di Inzaghi. L'Inter, a Lisbona, ha operato un turnover massiccio in considerazione della qualificazione già ottenuta, al contrario degli azzurri che invece dovranno faticare fino all'ultima gara col Braga. Secondo il Corsport, questo dato potrebbe alla lunga risultare decisivo nella sfida di domani al Maradona.

Per quanto riguarda la formazione, il tecnico dell'Inter pare orientato a riproporre l'undici che una settimana fa ha iniziato la gara con la Juve. Ancora out Bastoni e Pavard, comunque entrambi sulla via del recupero.