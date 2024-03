Alessandro Bastoni specialista negli assist. Il Corriere dello Sport, dopo il cross al bacio per Bisseck nell'azione che ha deciso il match con il Bologna, sottolinea la bravura tecnica del difensore dell'Inter, ormai abituato a simili exploit.

Un piede super educato e un'attitudine non comune ad accompagnare l'azione offensiva rendono Bastoni tra i migliori difensori in circolazione specialmente in un contesto orientato a dominare il gioco. Bastoni è in grado sia di vedere l’inserimento di un compagno dall’altra parte del campo sia di recapitargli il pallone sul piede e sulla testa specifica il quotidiano romano.

L'asse con Barella è consolidato ormai da anni, ma sono diversi i compagni che hanno beneficiato dell'assistenza del numero 95 nerazzurro: da Dumfries a Darmian fino a Bisseck e Skriniar negli anni passati.