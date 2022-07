La novità è relativa al futuro di Stefan De Vrij e a rivelarla è il Corriere dello Sport. Ecco quanto si legge sul quotidiano romano: "In silenzio e senza far trapelare la notizia, l'Inter ha detto a Rafaela Pimenta, che cura gli interessi di Stefan, di voler rinnovare il contratto dell'ex Lazio - spiega il CdS -. Due o tre anni, l'ingaggio e eventuali clausole vanno discussi... dopo la chiusura della sessione estiva. La mossa di Marotta, Ausilio e Baccin, però, va in una direzione chiara: blindare il giocatore e, soprattutto dopo che non è arrivato Bremer, fargli affrontare con più serenità una stagione nella quale sarà ancora titolarissimo".