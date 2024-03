Lo scudetto è vicino, forse vicinissimo. Ad Appiano nessuno vuole sentir parlare di tricolore già sulle maglie nerazzurre, ma la distanza siderale dalle inseguitrici induce a non immaginare ribaltoni. E così il target si sposta sulla Champions League: tornare in finale è uno degli obiettivi dell'Inter dalla notte di Istanbul dello scorso giugno.

Come spiega il Corsport, il vantaggio accumulato in classifica consente a Inzaghi di gestire le forze tarandole proprio sul ritorno con l'Atletico Madrid. E così ogni scelta, nelle prossime due settimane, sarà finalizzata a mandare in campo al Civitas Metropolitano la migliore formazione possibile.

Nel frattempo, la stagione nerazzurra sta impressionando non solo all'interno dei confini nazionali: anche all'estero se ne parla eccome. E anche le big europee tremano, come spiega il quotidiano romano. E l'Inter non è più considerata un’outsider: viene ritenuta una vera contender per il trofeo. E si tratta, probabilmente, del miglior riconoscimento del lavoro di Inzaghi.