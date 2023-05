La scintilla Lautaro per far accendere di nuovo Dzeko: questo l'obiettivo di Inzaghi che, secondo il Corriere dello Sport, spera di ritrovare anche il bosniaco sotto porta come accaduto di recente con gli altri tre attaccanti. All'ex Roma, il gol manca addirittura dallo scorso 18 gennaio, giorno della Supercoppa con il Milan: un'eternità. Stasera, a Verona, ci proverà.

"Sono trascorsi 3 mesi e mezzo e ben 21 partite senza che Dzeko segnasse lo straccio di un gol. La fiducia di Inzaghi, però, non è mai venuta meno - si legge -. Quelle con Empoli e Lazio sono state le uniche gare che il bosniaco non ha giocato. C’è stato, sempre dall’inizio, negli ottavi di Champions, con il Porto e, nei quarti, con il Benfica, nonché nella semifinale di Coppa Italia contro la Juve. E, anche senza mettere il suo nome sul tabellino, ha saputo rendersi utile". Ora però ritrovare la via della rete appare come un ulteriore step necessario anche per avvicinarsi al top all'Euroderby. Per quella data, infatti, resta ancora da capire chi tra Edin e Lukaku sarà il compagno di reparto di Lautaro: il belga appare avanti adesso, ma una rete di Dzeko aumenterebbe i dolci dubbi di Inzaghi.