"Dopo averlo richiesto come rinforzo di esperienza ed affidabilità in attacco, sembra che Gattuso si sia rassegnato a non avere Dzeko: il suo ingaggio, infatti, non è sostenibile per le casse del Valencia". Lo scrive stamane il Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano romano, l’addio del bosniaco avrebbe aperto automaticamente la porta allo sbarco di Dybala all'Inter.