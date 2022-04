Il destino non è più nelle mani dell'Inter, ma per sognare ancora la rimonta scudetto l'imperativo è non sbagliare più da qui a fine campionato e sperare che il Milan lasci punti per strada. A partire da Udine, dove Inzaghi - secondo il Corriere dello Sport - si affiderà all'esperienza rilanciando il 37enne Handanovic , il 33enne D’Ambrosio (pronto a sostituire l’acciaccato Bastoni), il 34enne Vidal (al posto dello squalificato Calhanoglu) e forse anche il 32enne Darmian , che potrebbe dare fiato a Dumfries. Oltre che al 36enne Dzeko , con Correa pronto a riscivolare in panchina.

Il bosniaco può essere l'armai in più del finale di stagione visto il suo CV da esperto di campionati vinti al fotofinish. "La prima volta, con il Wolfsburg, staccò il Bayern solo a due giornate dalla fine - ricorda il giornale romano -. Ma accade lo stesso pure in occasione dei due titoli con il Manchester City, conquistati sempre in volata. Il meglio lo offrì il torneo 2011/12, visto che ci fu un ultimo turno davvero al cardiopalmo. Dopo aver agganciato in vetta i cugini dello United a 3 giornate dalla fine, potendo contare su una migliore differenza reti: sembrava tutto fatto per Mancini (allora in panchina) e i suoi uomini. Invece, all’ultima partita, il Queen’s Park Rangers, in lotta per non retrocedere, trovò addirittura il vantaggio a metà ripresa, e solo due reti nel recupero, quella del pareggio temporaneo firmata proprio da Dzeko, consegnarono i 3 punti e la Premier ai Citizens. Nel 2013/14 la rimonta fu perfino doppia, visto che sul traguardo il City, dato per spacciato solo qualche giornata prima, beffò sia Chelsea sia Liverpool". Insomma, Dzeko sa come si fa. E l'Inter spera possa concedere una replica anche in nerazzurro.