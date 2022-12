"Da quando gioca in Italia, Dzeko ha fatto meglio soltanto nella sua seconda stagione alla Roma (riuscendo a concludere con una media di un gol ogni 103 minuti, nel 2016-17) - ricorda il quotidiano romano, snocciolando alcuni numeri -. Nei cinque anni successivi, il bomber ha sempre mantenuto un rendimento meno proficuo rispetto a quello attuale. Numeri che, nel 2023, Dzeko intende confermare anche a 37 anni. E dopo aver messo un’altra volta il timbro sulla qualificazione dell’Inter agli ottavi di Champions League - doppietta a San Siro contro il Viktoria Plzen - e replicato l’exploit di chiusura del campionato segnando tre volte tra Bologna e Atalanta".



In Spagna non ci sarà Onana, atteso per le prossime uscite così come Lukaku, D’Ambrosio e Correa.