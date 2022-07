Dopo un anno, torna a ribaltarsi il mondo dell'attacco dell'Inter. Un anno fa, Lukaku partiva e Dzeko arrivava: tutti si aggrappavano al bosniaco per non sentire la mancanza del belga e la risposta era stata eccezionale. Ora la storia è diversa: Lukaku è tornato e Dzeko non appare più così imprescindibile. "Dzeko non è sul mercato. Almeno ufficialmente - spiega il Corriere dello Sport -. L'Inter ha fatto sapere che non sarà ceduto e, non a caso, non gli è stata tolta la maglia numero 9. Ciò premesso, il futuro del bosniaco è meno certo di quanto sembra. Due i motivi fondamentali: 1) per lui lo spazio in campo sarà ridotto perché, anche a dispetto delle molte partite ravvicinate sia nella prima sia nella seconda parte della stagione, rinunciare a Lukaku è complicato; 2) l'Inter non ha smesso di pensare a Paulo Dybala che, come chiaro ormai a tutti, non è una priorità, ma un'occasione, un giocatore di qualità che può essere utile". E allora? Nessuno strappo con Edin, ma nemmeno barricate in caso di offerte. Nel frattempo, anche Mourinho continua a sognare Dybala...