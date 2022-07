"L’incastro è molto difficile, naturalmente - precisa il giornale -. Perché Dybala, da svincolato, può trovare in qualunque momento la squadra gradita, che ne possa accontentare le richieste economiche e le ambizioni tecniche. La Roma invece non può ingaggiare un attaccante di questo livello, che arriverebbe a parametro zero ma provocherebbe un’impennata nei costi di gestione, se prima non gli ha liberato il posto a Trigoria. Inevitabile il riferimento a Zaniolo, che è deluso dal trattamento ricevuto dal club e a questo punto spera proprio di andare alla Juventus, la società che ha volontariamente perso Dybala". Nella Capitale chiedono 50 milioni di euro per cedere l'ex canterano nerazzurro, meglio se tutti liquidi, per girare poi il 15 per cento all’Inter sulla rivendita e reinvestire denaro sull’erede. Che magari potrebbe essere proprio la Joya.