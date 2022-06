"L’entourage della Joya ha giudicato la proposta ancora troppo bassa rispetto alle attese. E, a questo punto, c’è da credere che scatterà un nuovo giro d’orizzonte per capire se ci possano essere alternative e di che tipo" si legge sul Corriere dello Sport che sembra, al contrario dell'Inter, pigiare il freno di una macchina in piena corsa. "Di altrettanto concreto, per la verità, non ci sarebbe nulla - precisa -: solo manifestazioni d’interesse" palesate dall'Atletico Madrid e di qualche club inglese, mete che non stuzzicano particolarmente l'ormai ex dieci della Juventus che, ad oggi non è ancora del tutto deciso. "Le variabili in gioco sono diverse. La soluzione Inter ha i suoi vantaggi, ma anche alcuni aspetti non del tutto positivi - spiega il quotidiano romano -. Il nodo principale è proprio quello economico".

L'offerta dell'Inter è di 5,5 mln di base fissa che con i bonus arriverebbe a 7, mezzo milione in meno rispetto a quanto guadagnava a Torinio, dove lo scorso autunno non aveva accettato un rinnovo a 8 più 2 di bonus. "Accettare su queste basi, insomma, avrebbe il sapore amaro dello smacco", motivo che spinge gli agenti di Dybala ad attendere un rilancio da parte dei nerazzurri oppure "di una ricalibrazione dei bonus o di un premio alla firma".