Per Dybala all'Inter, oltre a quello preventivato di Sanchez , servirebbe anche l'addio di Dzeko o Correa , con quest'ultimo che è ritenuto più funzionale da Inzaghi rispetto al bosniaco. "Il club però non ha intenzione di "scaricare" Edin e, fa filtrare, che vi rinuncerà solo se sarà l'ex Roma a chiedere di essere ceduto. In quel caso lo libererà a zero e gli consentirà di firmare altrove un biennale", assicura il Corriere dello Sport .

Secondo il quotidiano romano, la priorità di Inzaghi è sempre stata Lukaku e, per questo motivo, il club non si è adoperato a colmare la distanza tra domanda e offerta emersa anche nell'ultimo summit con l'entourage dell'argentino ex Juve. Possibile che già nei prossimi giorni Marotta torni a vedere l'entourage della Joya per un aggiornamento: si chiederà pazienza proprio per il discorso uscite, perché per il resto nessuno all'Inter mette in dubbio le qualità dell'argentino. Alternative? Si è parlato di Milan, ma le voci sono già state smentite. "Da via Aldo Rossi fanno sapere che i parametri dell'affare adesso non sono sostenibili", spiega il Corsport.