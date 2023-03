La prestazione con l'Olanda ha riconsegnato a Inzaghi un Denzel Dumfries col sorriso: doppio assist contro Gibilterra, mentre aveva saltato per squalifica il match con la Francia. Secondo il Corriere dello Sport, l'ex PSV è stato designato da tempo come la pedina da sacrificare sul mercato in estate, ma il problema è che il suo rendimento calato ha fatto scendere anche la quotazione: da 50-60 milioni di qualche mese fa oggi siamo alla metà o poco più. "E non è nemmeno scontato che i club che si erano fatti avanti nei mesi scorsi, vale a dire Chelsea e Manchester United, su tutti, confermino il loro interesse", si legge. Il Chelsea, peraltro, ha già messo in cassaforte l'arrivo di Malo Gusto dal Lione. E proprio in questi giorni Dumfries ha mollato l'agente Rafaela Pimenta per sposare l'agenzia Wasserman Group.