Per uno che esce, due rientrano. Si tratta dello "scambio" Dumfries-Darmian/Zalewski: il neerlandese si ferma ai box, mentre gli altri due tornano a disposizione. Due al prezzo di uno.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, Dumfries è costretto a fermarsi nel suo miglior momento in assoluto da quando è all'Inter e di certo sarà un'assenza che peserà. Ma Inzaghi può consolarsi con il recupero di due pedine fondamentali per tappare la falla lasciata dall'ex PSV. Già ieri Darmian è tornato a lavorare parzialmente in gruppo, mentre Zalewski lo farà in questi giorni. Anche per questo motivo l’italiano è favorito per partire titolare contro l’Udinese, proprio come aveva fatto il 10 febbraio scorso nell’ultima gara disputata dal primo minuto, quando contro la Fiorentina a San Siro aveva rimpiazzato lo squalificato Dumfries.

Peraltro, a sinistra, è cosa fatta anche il reintegro di Dimarco: l'emergenza sulla fasce è ufficialmente terminata. Ok anche De Vrij, che sarà disponibile per domenica.