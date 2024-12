"Due rocketman a sinistra: Nuno Tavares e Federico Dimarco". Così il Corsport descrive il duello a distanza dei due esterni mancini di Inter e Lazio. Inzaghi e Baroni fanno grande affidamento sui loro "sinistri", chiavi del gioco offensivo e spesso fattori decisive nelle gare di nerazzurri e biancocelesti.

Tavares fa il vuoto quando cambia passo, scatta e impenna seminando avversari: è il re degli assist in A (8), punta al record di Massimo Oddo firmato nel 2005-06 (13 assist). Dimarco è la molla di Inzaghi, garantisce assist (4 tra campionato e Champions) e gol (2 in A), fa da trampolino. Tutti e due sfornano cross, hanno la media più alta rispetto a quelli prodotti su azione a partita, rispettivamente 1.4 (Tavares) e 1.2 (Dimarco). Hanno numeri da ali, saranno pericoli costanti. Inzaghi affiderà il portoghese a Dumfries. Baroni farà giocare Marusic sull’azzurro, così come aveva fatto a Napoli con Kvara anticipa il quotidiano romano.