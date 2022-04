Lautaro si è risvegliato e ora Inzaghi non intende rinunciare al Toro argentino, titolare anche stasera contro il Bologna. A fianco a lui giocherà uno tra Dzeko e Correa, con Sanchez terzo incomodo: al momento - secondo il Corriere dello Sport - leggero vantaggio per il bosniaco. Per il resto, spazio ai soliti noti, con il rientro dal 1' di Bastoni in difesa e Dumfries in pole su Darmian sulla corsia destra. Senza Gosens, spazio ancora a Perisic. Fuori ancora Vidal, che però ha svolto una seduta importante sul campo e potrebbe tornare domenica a Udine, mentre il tedesco probabilmente sarà pronto con l'Empoli.