Ieri il test con il Novara (8-1), domani l'amichevole a Lens contro i padroni di casa. L'Inter partirà alla volta della Francia oggi a metà pomeriggio, svolgendo una sola seduta al mattino, e rientrerà domani sera in ritiro. Nella sgambata di ieri, Inzaghi, davanti ad Handanovic, è partito con Darmian, De Vrij e Bastoni; centrocampo con Bellanova, Barella, Brozovic, Mkhitaryan e Lazaro; Dzeko e Correa in avanti. Nel secondo tempo dentro nella ripresa formazione nuova con Cordaz tra i pali, D'Ambrosio, Fontanarosa e Dimarco nella linea a tre, Dumfries, Asllani, Calhanoglu e Zanotti in mezzo al campo, Sanchez trequartista, Lukaku e Lautaro in avanti.



"Inzaghi aveva alcuni giocatori non al top per leggeri affaticamenti o dolori vari e ha preferito non rischiarli - racconta la Gazzetta dello Sport -. Sono così rimasti a lavorare in palestra o a fare fisioterapia Gagliardini, Onana, Skriniar e Gosens. Su Pinamonti la scelta di non utilizzarlo è dettata dalle dinamiche di mercato; per lo stesso motivo out Agoume e Salcedo. Sanchez continua a sognare un grande club e non ha fretta di trovare un accordo per la risoluzione: ieri a sponsorizzarlo per il Barcellona è stato l'ex compagno Puyol. Per convincerlo serve una squadra che partecipi alla Champions, altrimenti è deciso a temporeggiare e l'Inter a tenerlo fuori dalla lista europea".