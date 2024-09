Inzaghi non rinuncia a Dimarco. Come spiega il Corriere dello Sport, tra i big che partiranno domani dalla panchina non ci sarà l'esterno mancino, che va verso il pieno tra Monza, City e derby. In rialzo le quotazioni di Lautaro, ma Taremi resta in vantaggio sul Toro e su Arnautovic per affiancare Thuram.

Per il resto, chance dal 1' per De Vrij, Carlos Augusto, Dumfries, Frattesi e Asllani.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Taremi.