Federico Dimarco il prototipo del giocatore di Oaktree. Questa la sintesi che oggi fa il Corriere dello Sport. E, infatti, l'intenzione dell'Inter è di trovare altri Dimarco...

Si sottolinea la crescita inarrestabile dell'esterno, creato in casa, fatto girare un po' per farsi le ossa e poi tornato alla base fino a sbocciare in maniera fragorosa. Il piano sarebbe proprio quello di valorizzare sempre di più i prodotti di casa senza doverli andare a cercare in giro da altre squadre.

Il contratto di Dimarco, intanto, era stato allungato fino al 2027 a fine 2023, con conseguente e sacrosanto aumento di contratto (4 milioni l'anno). Oggi il 32 nerazzurro rappresenta il top in Europa per la sua capacità di interpretare il ruolo con un’efficacia disarmante. In più c’è sempre il dolcissimo vizio di segnare gol spettacolari, da quello più recente contro il Parma (addirittura di destro) a quello da centrocampo contro il Frosinone, fino alla prodezza di Parigi in Francia-Italia a settembre. L’Inter se lo gode in attesa dei prossimi prodigi e per Oaktree la strada solcata dall’esterno mancino è quella da seguire.