Anche il Corriere dello Sport conferma l'assenza di Bastoni, che prova a recuperare per la finale di Coppa Italia. Ieri Inzaghi ha mischiato le carte alla vigilia del match odierno contro l'Empoli. In difesa si va verso la conferma di Dimarco, in leggero vantaggio su D'Ambrosio. In mezzo tornano dal 1' Dumfries e Calhanoglu, fuori a Udine per motivi diversi. In attacco, invece, ieri è stato provato il tandem argentino Correa-Lautaro, ma Dzeko resta in corsa per far coppia con il Toro.

PROBABILE INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Correa.