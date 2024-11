Anche il Corriere dello Sport conferma l'intenzione di Inzaghi di continuare con la rotazione massiccia tra campionato e coppa. E allora avanti con il turnover: contro il Lipsia saranno ben otto gli elementi differenti rispetto all'undici che aveva iniziato al Bentegodi sabato scorso.

Tra i titolari anche Dimarco, al debutto dal 1' in questa Champions League: un dato curioso. Per il match di stasera l'unico indisponibile già certo alla vigilia sarà Acerbi, vittima a Verona di un’elongazione al bicipite femorale della coscia destra che l'aveva costretto ad abbandonare il campo dopo un quarto d'ora. Il dubbio Frattesi in panchina verrà sciolto soltanto oggi: il centrocampista soffre per un'infiammazione alla caviglia sinistra.