C'è solo una maglia già assegnata nella mediana interista in vista dell'euroderby di Champions League, secondo il Corriere dello Sport: quella di Nicolò Barella, tenuto strategicamente a riposo da Simone Inzaghi col Verona. Hakan Calhanoglu, Marcelo Brozovic ed Henrikh Mkhitaryan si giocheranno gli altri due posti, con gli ovvi pro e contro del caso: "se prevarrà l’idea della continuità rispetto ai due derby vinti in stagione, come in attacco, i favoriti per giocare dall’inizio sarebbero Calhanoglu e Mkhitaryan.

A vantaggio di quest’ultimo, peraltro, c’è la panchina iniziale di sabato all’Olimpico: scelta in ottica Champions?", si domandano i colleghi del Corsport. Che aggiungono che non si sbaglia nel considerare le quotazioni dell’armeno in rialzo, visto il suo rendimento medio stagionale. A quel punto, quindi, il ballottaggio sarebbe circoscritto al ruolo d regista: Calha o Brozo?