Piove sul bagnato in casa Inter. Al caso Acerbi si affianca ora anche lo stop di De Vrij in nazionale. Per valutare il problema saranno necessari accertamenti che - secondo il Corsport - verranno effettuati già nella giornata di oggi.

Dalle prime indicazioni sembra che non si tratti di un guaio particolarmente serio ma, anche si trattasse di una semplice elongazione, il centrale dovrebbe comunque fermarsi per 10-15 giorni. Qualora Acerbi venisse squalificato, ci sarebbe un grosso problema per l'Empoli: Bastoni o Bisseck le idee per tappare l'improvvisa falla nel cuore del reparto arretrato di Inzaghi.