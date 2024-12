De Vrij è totalmente recuperato e ieri ha svolto la seduta di allenamento interamente con il gruppo, ma resta un dubbio sulla possibilità di vederlo titolare domani a Cagliari. Il motivo? Secondo il Corsport, Inzaghi potrebbe preservarlo in ottica Supercoppa. Lui o Bastoni potrebbero partire dalla panchina, oggi si capirà meglio. Certamente out Acerbi e Pavard (probabile che lunedì 30 si imbarchino con la comitiva nerazzurra per l’Arabia Saudita e poi si vedrà se e come potranno essere utilizzati), mentre Darmian sta meglio e una decisione sull'ex United verrà presa dopo l'allenamento di oggi.

Tornando alla formazione anti-Cagliari, Frattesi e Zielinski scalpitano in mezzo al campo. Più complicato, invece, un avvicendamento in attacco dove la Thu-La partirà ancora dal 1'.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.