Per l'Inter , Lautaro Martinez è un "valore aggiunto al di là dei confini dell’area di rigore", si legge sul Corriere dello Sport. All'interno di un articolo in cui si sottolineano le qualità da leader a 360° del Toro : dopo il senso di responsabilità mostrato a Bologna , l'argentino ieri è stato protagonista di una prestazione totale contro il Lecce , culminata nel gol della sicurezza e nel gesto con il quale ha provato a sbloccare mentalmente Dumfries , che prima dell'assist aveva fatto mugugnare San Siro.

"Quello con Dumfries è l’ennesimo episodio che dimostra quanto Lautaro sia ormai uno dei pilastri dello spogliatoio, essendosi calato alla perfezione in questo ruolo di trascinatore anche in virtù della confidenza guadagnata con il Mondiale vinto in Qatar a dicembre", sottolinea il quotidiano romano.