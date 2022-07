Danno e beffa per l'Inter. Dalbert si è dovuto operare al ginocchio per la rottura del legamento crociato anteriore durante la preparazione personalizzata. Come conferma il Corriere dello Sport, l'esterno brasiliano aveva avuto il permesso di presentarsi in ritiro una settimana più tardi ed è arrivato col ginocchio a pezzi: "Per lui era stato trovato un accordo per una cessione a titolo definitivo (4 milioni) al Nizza dove è tornato Faivre, il tecnico che lo aveva lanciato proprio al Nizza - si legge -. L'infortunio invece obbligherà l'Inter a pagare il suo stipendio almeno fino a gennaio quando sarà a 6 mesi dalla scadenza".