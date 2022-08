"È tornato. Ha segnato. Ha vinto. Sono bastati 90 secondi al numero 90 per dire a tutti che fra Romelu Lukaku e l’Inter la storia non è mai finita. Anzi, è appena ricominciata". Il Corriere dello Sport sottolinea l'immediato ritorno al gol del belga, a segno dopo nemmeno due minuti da Lecce-Inter. "Al Lecce, il 26 agosto 2019, il Gigante aveva realizzato il suo primo gol in Serie A; a Lecce, ieri sera, si è ripetuto. A Via del Mare, il Gigante si è dannato l’anima dall’inizio alla fine e il suo lampo dopo 90 secondi sembrava annunciare una partita in discesa. L’hanno resa in salita l’orgogliosissimo Lecce di Baroni sospinto da un pubblico incredibile; il primo acuto italiano di Assan Ceesay, ennesima intuizione di Pantaleo Corvino; le grandi parate di Falcone. Poi, la svolta di Inzaghi che ha ripagato il suo coraggio, perché chi osa vince: prima il tridente Lukaku-Lautaro-Dzeko, poi addirittura l’ingresso di Correa al posto di Skriniar: così il muro salentino ha ceduto all’ultimo assalto, firmato Dumfries".