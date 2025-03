"Dicono, e magari sarà anche vero, che ogni partita contro l’Inter non sarà mai una qualsiasi per Romelu Lukaku". È l'incipit del pezzo del Corriere dello Sport su Big Rom nel giorno di Napoli-Inter. Il belga ha trascorso a Milano tre stagioni che includono 132 partite, 78 gol, uno scudetto, una Supercoppa italiana e una Coppa Italia. Dopo l'amore la rottura, con due addii che l'hanno portato a rovinare il rapporto con ex compagni come Lautaro e a prendersi i fischi e gli insulti di San Siro.

Oggi la sfida contro il suo passato e contro Acerbi, che all'andata a San Siro lo annullò. Lukaku è reduce da quattro partite senza gol (non era mai stato così tanto a digiuno con il Napoli) e da zero reti nei tre precedenti da ex contro l'Inter.