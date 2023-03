"Ora sono pronto a dimostrare quello che ho dentro". Così Romelu Lukaku sui suoi social dopo i tre gol rifilati alla Svezia. Un messaggio chiaro ai detrattori e anche all'Inter: 'Io ci sono', sembra voler dire il belga. "Parole che suonano come una rassicurazione primaverile , per un’Inter in corsa su tutti i fronti - sottolinea il Corriere dello Sport -. Tenuta sul binario Champions da Lukaku, nella doppia sfida degli ottavi, e ora destinata a giocarsi un’intera stagione nel mese di aprile.

La continuità non va messa in stand-by, anche perché Lukaku è ancora deciso a guadagnarsi la conferma all’Inter. Il bilancio non sufficiente si può anche sovvertire a suon di reti, prima di aprire un dialogo col Chelsea. E ragionare su sconti o agevolazioni, da parte del club londinese. Ma la condizione-base è quella dei gol, uno status cruciale per Lukaku - arrivato a cinque finora con l'Inter - che nel Belgio non segnava addirittura da un anno e mezzo, prima di questo exploit".