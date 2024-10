Il Corriere dello Sport aggiorna circa la situazione di Koopmeiners, alle prese con la frattura leggermente scomposta della seconda costola anteriore destra. Il club bianconero sta provando ad accelerare i tempi di recupero dell'ex atalantino sfruttando una protezione speciale messa a punto dallo staff medico: un corpetto con una zona rinforzata. Una protezione in carbonio per la zona della frattura. Tutto dipenderà dalle sensazioni del centrocampista a livello di fastidio.

In vista della Lazio, Thiago Motta conta di riavere a disposizione Weah e il baby Adzic, mentre Nico Gonzalez, fermatosi a Lipsia per un problema alla coscia destra, ha messo nel mirino l'Inter. Un po' come Koopmeiners.