L'evoluzione di Calhanoglu un po' come Pirlo: da trequartista a regista. Con l'ex azzurro l'idea fu di Mazzone, poi affinata da Ancelotti. Per quanto riguarda il turco, invece, è quasi tutta farina del sacco di Inzaghi, considerando il piccolo esperimento di Giampaolo nella prima giornata del 2019/20 in Udinese-Milan.

La chiusura del cerchio - secondo il Corsport - è arrivata in questa stagione, logica conseguenza dei primi due anni. Inzaghi aveva già provato Calhanoglu da regista nel suo primo anno in assenza di Brozovic, poi il tentativo (fallito) era stato riproposto con tutt'altri risultati l'anno passato e confermato ora senza più il croato in rosa. E così Calhanoglu è diventato il centro di gravità nerazzurro: il cardine attorno a cui ruota tutto.