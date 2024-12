L'Inter vuole continuare il passo spedito visto in campionato nell'ultimo periodo, soprattutto tenendo conto del calendario previsto fino al derby contro il Milan di inizio febbraio. Lo sottolinea oggi sulle sue pagine il Corriere dello Sport. Dal 23 dicembre a domenica 26 gennaio, i nerazzurri se la vedranno con tante piccole che non devono ovviamente essere sottovalutate: si parte domani contro il Como a San Siro, mentre il 28 dicembre i nerazzurri faranno visita al Cagliari.

A inizio a gennaio ci sarà la Supercoppa Italiana che anticiperà i primi impegni in campionato del 2025: domenica 12 gennaio si andrà in visita in Laguna per affrontare il Venezia, poi Inter-Bologna (recupero in programma mercoledì 15 gennaio), Inter-Empoli domenica 19 gennaio e Lecce-Inter domenica 26 gennaio, sfida inserita tra i due match di Champions contro Sparta Praga (22 gennaio) e Monaco (29 gennaio). Prima di un febbraio di fuoco con tanti big match.