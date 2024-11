Thuram, Pavard, Bastoni, Dimarco, Barella e Frattesi, dopo essersi affrontati a San Siro per Italia-Francia, oggi si ritroveranno ad Appiano Gentile di nuovo dalla stessa parte. E ci resteranno per quasi cinque mesi.

Come scrive infatti il Corriere dello Sport, fino alle fasi finali della Nations League in programma a marzo, i pensieri in chiave nazionale andranno in soffitta. Solo Inter fino ad allora per i sei giocatori di Inzaghi.

Intanto, per il tecnico nerazzurro, da tutti loro sono arrivate notizie positive in questa sosta. Thuram, pur non avendo segnato, ha fatto un ottimo lavoro in marcatura su Di Lorenzo e ha spaventato con un paio di accelerazioni la difesa dell’Italia. Barella, con la fascia di capitano al braccio, ha tentato di trascinare i suoi con la sua solita grande abnegazione. Dimarco ha sfornato l'ennesimo assist in Nazionale per il gol di Cambiaso. Frattesi, un po' più in ombra rispetto ai compagni, si è cimentato nel lavoro difensivo.