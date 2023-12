Cuadrado si opera, resterà fuori per almeno tre mesi e l'Inter è costretta a correre ai ripari sul mercato per coprire il buco lasciato dall'assenza del colombiano.

Secondo il Corriere dello Sport, se Zhang non darà l'ok a un investimento, Marotta e Ausilio dovranno provare a trovare un'occasione low-cost. Due strade per fare spazio: Sensi o un giovane (Oristanio? Carboni?). Ai nerazzurri interessano Nandez e Djalò. Mentre nulla in attacco: come ha confermato Ausilio, si resterà così.